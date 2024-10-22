Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 21 октября украинские войска начали артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области. Местных жителей призвали укрыться от обстрела в безопасных местах и не выходить на улицу.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в селе Грузском Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранения получил один из мирных жителей.