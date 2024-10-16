Три здания частично обрушились в Турции в результате землетрясения

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В результате землетрясения в Турции частично обрушились три здания, сообщает глава местного МВД Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.

AFAD (управление по чрезвычайным ситуациям) и соответствующие учреждения Турции продолжают изучать происшествие на местах в провинциях Малатья, Диярбакыр, Шанлыурфа, Элязыг, Батман и Тунджели.

"Частичное обрушение произошло в общей сложности в трех зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге. Жертв или потерь имущества нет", – рассказал министр.

По его словам, на горячую линию экстренной помощи поступило 374 звонка и сообщения, из которых 341 уведомительное о ситуации. Еще 33 звонивших просили о помощи.

Сейсмическую активность магнитудой 6,1 зафиксировали в Турции 16 октября в 10:46 по московскому времени в 46 километрах к востоку от города Малатьи. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Ранее власти Турции сообщили, что никто не пострадал в результате землетрясения. Сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий добавили, что следят за ситуацией и оценивают ущерб.