Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии увеличилось

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло до четырех, в том числе один человек в Женеве, передает РИА Новости.

Заболевание обнаружили у жителя кантона Женевы, а также у двоих из кантона Граубюнден. Первый заболевший прибыл из Милана несколько дней назад. Всех троих госпитализировали и изолировали, их состояние здоровья оценили как хорошее. Таким образом, общее количеств заболевших в стране достигло 4.

За пределами КНР случаи заражения выявили более чем в 30 странах, среди них и Россия. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии, Испании и Каталонии.

В Северной Норвегии инфицированного обнаружили в городе Тромсе. Он вернулся из КНР, в настоящее время его самочувствие в норме. Мужчина находится на домашнем карантине, за его состоянием наблюдают врачи.

МИД РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор призвали отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. В последнем ведомстве добавили, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж. Ростуризм советует приостановить продажи туров в указанные страны.

С 1 марта авиасообщение с Южной Кореей приостановят. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.