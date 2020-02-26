Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом. Агентство советует предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, говорится на сайте ведомства.
В некоторых городах Италии объявлен карантин. По информации Ассоциации туроператоров России, сейчас там находится до 7 тысяч организованных российских туристов. Авиасообщение между Италией и Россией пока осуществляется без ограничений.
Посольство России в Риме призывало российских граждан воздержаться от посещения регионов Италии. Находящимся там россиянам при признаках коронавируса нужно незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.
Роспотребнадзор также предлагал воздержаться от поездок в названные страны. Уточнялось, что в Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них 11 с летальным исходом. Число пациентов в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии это 322 человека, зафиксировано 10 летальных исходов.
В отеле на острове Тенерифе введен карантин. Там остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. По данным ряда СМИ, в отеле он находился вместе со своей женой. В гостинице находятся по меньшей мере двое россиян.
В романе американского фантаста нашли предсказание о коронавирусе
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР. Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии.
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