Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиасообщение между Россией и Италией осуществляется без ограничений, несмотря на распространение коронавируса в итальянских городах. Об этом говорится на официальной странице посольства РФ в Италии в Twitter.
"Относительно появляющейся в ряде СМИ информации о якобы применении ограничительных мер для воздушных судов, задействованных на авиамаршрутах между Россией и Италией, сообщаем, что это не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что регулярные авиарейсы между странами осуществляются в штатном режиме.
В настоящее время карантин объявлен в 10 городах области Ломбардия: Бертонико, Казальпустерленго, Кастельджерундо, Кастильоне Д'Адда, Кодоньо, Фомбио, Малео, Сан-Фьорано, Сомалья, Терранова дей Пассерини и в одном городе Венето – в городе Во.
В Италии заразилось более 300 человек, скончались десять. Закрываются музеи, театры. Отменены показы мод, карнавал в Венеции, футбольные матчи. Туристический сектор фиксирует убытки.
Посольство России в Риме рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения регионов Италии. Находящихся в Италии россиян призывают при признаках коронавируса незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.
Тем временем ранее сообщалось, что в отеле на острове Тенерифе введен карантин, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. По данным ряда СМИ, в отеле он находился вместе со своей женой. В гостинице находятся по меньшей мере двое россиян.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящий момент в Италии отдыхает около семи тысяч организованных российских туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может находиться около 20 тысяч россиян.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.
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