Российские отели начали снижать цены на проживание из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские отели начали снижать цены на проживание из-за сокращения турпотока, который вызван коронавирусом. Об этом Агентству "Москва" сообщил вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Ситуация с коронавирусом пока не затронула гостиничный бизнес России в полной мере, но если хотя бы месяц еще ситуация не будет смягчаться, как с Италией, то в мае, июне, июле мы потеряем групповой китайский туризм, а это 15-20% рынка", – сказал Прасов.

Он подчеркнул, что отсутствие туристов из КНР в Москве и Санкт-Петербурге приведет к снижению цен на отели.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина выразила мнение, что россияне будут чаще путешествовать внутри страны из-за мер, принятых в связи с распространением в мире коронавируса.

Она напомнила, что из-за эпидемии многие зарубежные направления закрываются. В частности, Ростуризм запретил продажу туров в Италию и ряд других стран.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта из-за распространения коронавируса будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Она также подчеркнула, что вводить ограничения по сообщению с Италией сложно, поскольку эта страна является членом ЕС. В то же время гражданам РФ и отечественным туроператорам рекомендуется воздержаться от поездок в Италию как группами, так и частным образом.

С 1 февраля приостановлено авиасообщение с Китаем. Между странами закрыты все маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярных рейсов четырех перевозчиков КНР в аэропорт Шереметьево.

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

Воздержаться от поездок в три названные страны также призывали в МИД РФ и Роспотребнадзоре. В последнем позже добавили, что россиянам в целом лучше отказаться от незапланированных поездок за рубеж во избежание заражения коронавирусом.

Там же обратили внимание, что заболевание может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. В связи с этим людей призывают соблюдать личную гигиену, в том числе обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Особенно это касается случаев нахождения в общественных местах или в транспорте. Помимо этого, в ведомстве рекомендовали прикрывать нос и рот при кашле или чихании. Рабочее место тоже следует содержать в чистоте.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.