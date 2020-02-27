В Общественной палате ожидают рост путешествий по России из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Екатерина Макашина
Россияне будут чаще путешествовать внутри страны из-за мер, принятых в связи с распространением коронавируса, сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Она напомнила, что из-за эпидемии многие зарубежные направления закрываются. В частности, Ростуризм запретил продажу туров в Италию и ряд других стран.
"Мы ожидаем, что скоро сезон уже начнется и поток туристов будет направлен больше внутри страны, так как я знаю, что многие туристы уже отказываются от туров за границу", – цитирует Сутормину Агентство "Москва".
С 1 марта из-за распространения коронавируса будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).
Вводить ограничения по сообщению с Италией сложно, поскольку эта страна является членом ЕС. В то же время гражданам РФ и отечественным туроператорам рекомендуется воздержаться от поездок в Италию как группами, так и частным образом.
С 1 февраля приостановлено авиасообщение с Китаем. Между странами закрыты все маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярных рейсов четырех перевозчиков КНР в аэропорт Шереметьево.
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.
Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию
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