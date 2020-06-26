Фото: instagram.com/cenographia
В Москву из Бразилии готовы доставить занавески для безопасных объятий. Об этом рассказал Москве 24 автор социального проекта Бруно Зани. Разделительную пленку со специальными рукавами для "обнимашек" уже используют в домах престарелых в окрестностях Сан-Паулу. Придумали ноу-хау для того, чтобы дети могли навещать своих родителей без страха заразить пожилых людей коронавирусом.
"Мы готовы доставлять занавеску в другие страны. В том числе в Россию, в частности в Москву, если будет такой запрос", – заявил создатель социального проекта "Занавеска для объятий" Бруно Зани. Он обещает, что деньги, вырученные от продажи "шторы" за рубеж, пойдут на помощь бразильским домам престарелых.
По его словам, занавеска была создана три недели назад. Штора была разработана с привлечением терапевтов, гериатров и психологов. В Бразилии с помощью устройства смогли обняться уже около 70 человек.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 9,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 482 тысяч человек скончалось.
Число случаев COVID-19 в Бразилии перевалило за 1,1 миллиона, за последние сутки – 42 725 новых случаев заражения. Скончались от вируса 53 830 человек, за последние сутки – 1 185 человек.
В свою очередь, в Москве ситуация с распространением коронавируса нормализуется. По словам Сергея Собянина, за месяц прирост новых случаев заболевания сократился в четыре раза.
Ранее мэр сообщил, что на этой неделе могут вернуть к плановой работе еще три тысячи коек, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19.
В Бразилии придумали, как обниматься с соблюдением всех правил безопасности
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