В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

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Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.

Таким образом был обновлен рекорд зафиксированных за 24 часа заболевших COVID-19 в стране. До этого наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за сутки был показатель в 55 220 человек.

Отмечается, что за последние девять дней семь раз статистика выявления зараженных COVID-19 доходила до пиковых цифр. Рекордных показателей рост количества зафиксированных заболеваний достигал в 16 штатах за последнюю неделю.

В связи с этим празднование Дня независимости, традиционно отмечавшегося 4 июля, было либо отменено, либо скорректировано.

Наихудшая ситуация с коронавирусом наблюдается в штате Флорида. За последние сутки там выявили 9 488 новых случаев COVID-19. Пиковые показатели регистрируются в штате 26 дней подряд.

Ранее СМИ сообщили, что США выкупили трехмесячные запасы лекарства "Ремдесивир", которое применяется в лечении против коронавируса. В настоящий момент ВОЗ проверяет данную информацию.

Всего на территории США было зарегистрировано более 2,8 миллиона зараженных коронавирусом. Почти 130 тысяч человек стали жертвами COVID-19, свыше 790 тысяч пациентов излечились от коронавируса.