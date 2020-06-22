В ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в мире подтвердилось более 183 тысяч новых случаев COVID-19, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Свыше 116 тысяч пришлось на Северную и Южную Америку. Общее количество заболевших, согласно информации организации, увеличилось до 8,7 миллиона.

По данным на 21 июня, в ряде штатов США зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки. Так, в Калифорнии выявили 4,5 тысячи новых случаев, что стало максимальным значением с марта. В Бразилии за сутки заболевших стало больше на 17,4 тысячи человек, а количество летальных исходов превысило 50 тысяч.

19 июня глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. По его словам, 18 июня в ВОЗ поступили данные более чем о 150 тысячах новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее представитель организации в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян носить маски. Она отметила, что это лучшая защита в тех местах, где соблюдение социальной дистанции затруднительно. Вуйнович заявила, что маски являются наилучшей защитой от коронавируса.

В Роспотребнадзоре сообщали, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Людям напомнили, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.

