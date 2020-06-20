Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин на встрече с медработниками выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Президент также отметил, что в стране появились лучшие лекарства.
"На мой взгляд, вот то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово", – подчеркнул он.
Ранее в Минздраве рассказали, что 18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, где проходят испытания препарата. Остальным 20 добровольцам прививку будут делать на следующей неделе.
В Минобороны сообщили, что все добровольцы, получившие дозы экспериментальной вакцины, чувствуют себя нормально и находятся под постоянным медицинским наблюдением. По словам анестезиолога-реаниматолога Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Олега Чихляева, серьезных нежелательных явлений у них нет.
В России зарегистрировано 7 889 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в 85 регионах. В 2 579 клинических проявлений не было.
Общее число случаев в стране – 576 952. Это на 1,4% больше, чем днем ранее
За последние сутки зафиксирован 161 летальный случай, из них 34 в Москве и 23 в Московской области. За весь период по стране скончались 8 002 человека.
Новый препарат от коронавируса выпустят в июле
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