ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования RECOVERY.
Ученые выяснили, что использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.
Как говорится в заявлении организации, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости".
Ученые считают, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что использование дексаметазона позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких.
При этом египетские врачи заявили, что использовали дексаметазон еще до того, как Великобритания объявила о регистрации лекарства, сообщает "Газета.ру".
Глава египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссам Хосни заявил, что Великобритания "преуспела в том, что смогла через СМИ растиражировать это лекарство".
По данным ВОЗ на 16 июня, в мире зафиксировано более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончалось.
В России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 294 306. За весь период зарегистрирован 7 284 летальных исхода.
В России зарегистрировано 545 458 случаев COVID-19
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