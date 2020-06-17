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Общество

17 июня, 22:57

В Роспотребнадзоре рассказали, когда начнутся испытания вакцин от COVID-19 на людях

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исследования вакцин от коронавируса на людях начнутся в ближайшие две недели. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1.

"Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований, то есть исследований на людях", – отметила Попова.

Она отметила, что до стадии испытаний на людях смогут дойти лишь те вакцины, которые являются безопасными и эффективными.

Также Попова заявила, что примерно у половины россиян, которые заболели коронавирусом, инфекция не проявляет себя клинически.

"Если говорить про бессимптомных носителей, то да мы видим, 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление", – подчеркнула Попова.

Она добавила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции постепенно снижается. В настоящий момент прирост составляет менее 8 тысяч человек в сутки.

Ранее стало известно, что клинические исследования вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в центре "Вектор", планируют начать в середине июля.

В России стартуют испытания вакцины от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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