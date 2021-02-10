Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

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Представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, что генконсульство США в регионе могут закрыть к середине весны.

"Это одностороннее решение государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", – сказал Броварец, слова которого приводятся на сайте правительства Приморья.

Броварец выразил надежду, что администрация Джозефа Байдена к этому времени пересмотрит свое решение, уточнив, что оно различается с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края.

В конце декабря прошлого года ряд СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что власти США рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Однако тогда сотрудники генконсульства США во Владивостоке заявляли, что не располагают информацией о возможном закрытии.