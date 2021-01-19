В Совфеде оценили инцидент с телефонной связью в консульстве РФ в Нью-Йорке

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов высказался об инциденте с отключением телефонной связи в генкосульства страны в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению сенатора, произошедшее можно расценивать и как провокацию.

"Неспособность США в течение суток починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой технической державы", – заявил Климов.

Генкосульство России в Нью-Йорке осталось без связи вечером 19 января по московскому времени. По словам представителей дипмиссии, отключены сразу несколько десятков линий. Американская сторона объяснила произошедшее технической неисправностью.

