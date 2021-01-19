Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи

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Консул РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что российская диаспора столкнулась с большим числом проблем из-за отключения телефонных линий в посольстве. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были по сути отрезаны от связи единомоментно", – подчеркнул дипломат.

По словам Топольского, российские граждане лишены возможности связаться с консульством и, в частности, назначить дату визита по интересующим вопросам. Сами представители дипмиссии не могут пользоваться связью по служебным вопросам.

Консул отметил, что американская сторона объяснила инцидент техническими проблемами. Пока неполадки не устранены.

О том, что в генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонную связь, стало известно вечером вторника, 19 января. В дипмиссии также сообщили о перебоях с интернет-связью.

