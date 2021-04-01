Боррель обвинил Россию в агрессии из-за высылки дипломатов

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель негативно оценил решение России выслать из страны трех европейских дипломатов. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу France 24.
4 февраля Боррель прибыл в Москву с визитом. На следующий день он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда же стало известно, что дипломаты Швеции, Польши и Германии были объявлены в России персонами нон грата. Им предписывалось покинуть страну.
Боррель заявил, что целью его поездки в Москву была проверка отношения РФ к Евросоюзу.
"Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии", – выразил мнение политик.
Он добавил, что подобные вещи не происходят в дипломатических отношениях между странами с хорошими связями.
Ранее Боррель обвинил Россию и КНР в сближении для противостояния Западу. Он заявил, что власти двух стран прибегают к схожей риторике, когда говорят о США или Западе. Дипломат подчеркнул, что, помимо экономических факторов, китайско-российское сближение основано на отказе от демократических ценностей.
Боррель также называл Россию опасным соседом. При этом, по мнению дипломата, с Москвой стоит поддерживать контакт по важным темам.
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