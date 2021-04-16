Фото: depositphotos/denisismagilov

Американский президент Джо Байден назвал Россию и США великими державами и отметил, что несут сообразную этому статусу ответственность. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На этой неделе я провел разговор с президентом РФ Путиным о природе наших взаимоотношений <...> Наши две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность", – подчеркнул президент на выступлении по российско-американским отношениям.

Во время трансляции Байден также оценил беседу между лидерами двух стран как искреннюю и уважительную. Отмечается, что президенты назвали прямое общение фактором построения эффективных отношений.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.