Помощник президента РФ Ушаков изложил послу США ответные меры на санкции

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков встретился с послом США в России Джоном Салливаном, изложив ему ответные меры Москвы на новые американские санкции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России", – передает ТАСС слова представителя Кремля.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

Комментируя новые санкции, Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США.