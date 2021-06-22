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Владимир Путин заявил, что Россия сохранит память и правду о Великой Отечественной войне. Об этом глава государства сказал во время возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по случаю Дня памяти и скорби.

"Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир", – отметил он.

Президент России также добавил, что к ветеранам в этот день обращены все мысли и чувства.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает, что для становления единой Европы большую роль сыграло историческое примирение россиян и немцев. Об этом он написал в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.