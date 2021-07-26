Институт Пушкина перестанет пускать в корпуса не прошедших вакцинацию студентов

21:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственный институт русского языка имени Пушкина запретит впускать студентов и сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.
В соответствующем документе приказывается с 1 сентября 2021 года аннулировать пропуска непривитых учащихся и работников института. Исключением являются те, кто имеет медицинский отвод от прививки.
В вузе уточнили, что студенты с аннулированными пропусками будут переведены на удаленный формат обучения.
Кроме того, с 16 августа сотрудников, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы.
В МГУ с 5 июля перестали допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.
Для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.
В МГУ непривитым сотрудникам с 5 июля запретили присутствовать на рабочих местах
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