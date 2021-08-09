Юрист разъяснила вопрос обеспечения студентов техникой на удаленке

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Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина разъяснила вопрос обеспечения учащихся необходимой техникой на дистанционном образовании, сообщает газета "Известия".

По словам эксперта, студентам-бюджетнкам учебные заведения обязаны предоставлять в пользование на время обучения только учебники и необходимые учебно-методические материалы.

Особенности обеспечения необходимыми материалами тех студентов, которые обучаются платно, как правило, прописаны в договоре об оказании платных образовательных услуг.

Юрист добавила, что учебное заведение "вправе определить самостоятельно порядок организации рабочего процесса".

Ранее сообщалось, что непривитых студентов могут перевести на удаленку. Такие рекомендации вузам дали в министерстве науки и высшего образования. Для невакцинированных учащихся могут организовать не только онлайн-занятия, но и отдельные экзамены.