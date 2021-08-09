Невакцинированных студентов могут перевести на дистанционное обучение

Непривитых студентов могут перевести на удаленку. Такие рекомендации вузам дали в министерстве науки и высшего образования.

Кроме того, рекомендовано проверять и тех, кто заселяется в общежития: спрашивать справки о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод, если студенту нельзя делать прививку.

Для невакцинированных могут организовать не только онлайн-занятия, но и отдельные экзамены.

Как заявили в министерстве, каждый регион может сам решать вопрос с удаленкой, исходя из ситуации с коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.