В РФ предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем

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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с предложением увеличить до 10 тысяч рублей штраф за пользование телефоном за рулем автомобиля. Письмо с соответствующим предложением он направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, сообщает RT.

В своем обращении Курдесов обратил внимание на ДТП, которое произошло 16 июля в Солнцеве. Некоторые СМИ сообщали, что виновница аварии в момент наезда на пешеходов могла пользовалась телефоном.

На сегодняшний день штраф за пользование телефоном за рулем составляет 1,5 тысячи рублей, что, по мнению Курдесова, является незначительным наказанием.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей", – говорится в обращении.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, регламентирующий порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Согласно документу, при таком надзоре сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме, но смогут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством, в том числе останавливать транспортные средства и составлять протокол.