Дорожные камеры в РФ будут фиксировать несоблюдение дистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

К дорожным камерам в России в ближайшее время подключат новую функцию по фиксации нарушений правил дорожного движения. Речь идет о несоблюдении дистанции и опасном вождении. Об этом сообщает Autonews.ru.

Фиксировать данные нарушения будет помогать нейросеть. По данным разработчиков, алгоритм будет такой: если автомобиль едет на высокой скорости и вплотную приближается к впереди стоящей машине, то система распознает это нарушение как сокращение дистанции до минимальной.

В качестве еще одного попадающего под фиксацию примера разработчики назвали ситуацию, когда водители пытаются согнать соседей по потоку из левого ряда.

Для доказательной базы и оформления штрафа камеры запишут нарушение на видео, а также сделают ряд фотоснимков. Затем данные материалы будут оценивать компетентные должностные лица.

Уточняется, что сейчас ПО находится в разработке. Сначала будет запущена в работу фиксация невключенных ходовых огней и неработающих фар ближнего света. Технология станет доступна в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.