В центре "Моя работа" пройдут мастер-классы и открытые отборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В октябре в центре "Моя работа" на улице Щепкина пройдут мастер-классы и открытые отборы, на которых москвичи научатся составлять резюме и смогут пройти собеседования в крупных компаниях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Нашим приоритетом остается успешное трудоустройство москвичей. Мероприятия в центре "Моя работа" дают возможность каждому подготовиться ко всем этапам трудоустройства – от составления резюме до прохождения собеседований и адаптации в новом коллективе", – сказал директор столичной службы занятости населения Роман Шкут.

Так, 14, 18 и 28 октября состоится тренинг "Твое продающее резюме", на котором горожан научат составлять качественное резюме. Для тех, кто предпочитает учиться онлайн, 5, 12, 19 и 26 октября пройдет вебинар "Резюме – визитная карточка соискателя".

Общаться с потенциальным работодателем москвичей научат на занятиях "Собеседование: твой шаг к успеху" в начале и конце месяца, а также "Топ-10 вопросов на собеседовании" и "Собеседование онлайн: ты готов?". Об особенностях современного рынка труда расскажут на занятиях 5, 7, 13, 20 и 21 октября.

На уроке "Почему меня не выбирают?" 8, 15 и 27 октября расскажут о факторах, мешающих при трудоустройстве, а 11-го числа пройдет занятие "Как влиться в новый коллектив: основные правила общения".

Узнать подробное расписание всех мероприятий, а также открытых отборов можно на сайте центра занятости населения Москвы.

Ранее стало известно, что 1 октября в центрах "Моя карьера" пройдет день открытых дверей для москвичей старшего поколения "50 – новые 35". Для горожан подготовили тренинги, мастер-классы, деловые игры и консультации карьерных экспертов.

