Москвичи смогут проверить работу сердца в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных центрах госуслуг подержат акцию в честь Всемирного дня сердца. Об этом сообщила заммэра столицы во вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Жители смогут пройти кардиограмму в 25 офисах и получить билет на public talk с врачом-кардиологом, который пройдет в формате открытого приема", – рассказала специалист.

Дополнительно в центрах предусмотрены онлайн-активности и мастер-класс для детей. 29 сентября в инстаграм-аккаунте @mydocs_mos разместят советы по поддержанию здорового состояния сердца.

По словам Раковой, цель городских властей – создать для жителей как можно больше возможностей для ведения здорового образа жизни. На это направлены как городская инфраструктура и ранняя диагностика заболеваний, так и информирование горожан.

По данным на 26 сентября, уже более 207 тысяч человек проверили здоровье в офисах "Мои документы". Диагностические комплексы "Уголок здоровья" сейчас расположены в 69 офисах.