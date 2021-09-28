Москвичи смогут проверить работу сердца в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичных центрах госуслуг подержат акцию в честь Всемирного дня сердца. Об этом сообщила заммэра столицы во вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Жители смогут пройти кардиограмму в 25 офисах и получить билет на public talk с врачом-кардиологом, который пройдет в формате открытого приема", – рассказала специалист.
Дополнительно в центрах предусмотрены онлайн-активности и мастер-класс для детей. 29 сентября в инстаграм-аккаунте @mydocs_mos разместят советы по поддержанию здорового состояния сердца.
По словам Раковой, цель городских властей – создать для жителей как можно больше возможностей для ведения здорового образа жизни. На это направлены как городская инфраструктура и ранняя диагностика заболеваний, так и информирование горожан.
По данным на 26 сентября, уже более 207 тысяч человек проверили здоровье в офисах "Мои документы". Диагностические комплексы "Уголок здоровья" сейчас расположены в 69 офисах.
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