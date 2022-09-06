В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов

18:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Об этом пишет "Парламентская газета".
"Я с такой инициативой буду обращаться в Рособрнадзор – разрешить пересдать хотя бы один экзамен. Вот оболочка, вот это окружение ЕГЭ необходимо каким-то образом изменить, а само наполнение и сам подход, наверное, он пока должен остаться, поскольку он отвечает требованию вузов", – сообщил парламентарий.
Мажуга также добавил, что этот вопрос необходимо будет обсудить и со школьниками.
Ранее Сергей Собянин поручил московским школам усилить подготовку учеников старших классов к сдаче ЕГЭ, чтобы сократить их потребности в услугах репетиторов.
Мэр Москвы заявил, что высокая степень задействования репетиторов в предэкзаменационной подготовке является одной из важнейших проблем школьного образования. Собянин считает, что каждой школе необходимо переосмыслить эту ситуацию. По его мнению, ребята должны получать полноценные знания в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов, но точно не бегать по репетиторам.
Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году
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