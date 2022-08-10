Эксперт рассказала, как повлияют изменения в итоговом сочинении на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новые правила написания итогового сочинения не должны глобально сказаться на подготовке школьников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководитель методической разработки курсов русского языка образовательной компании MAXIMUM Education Анну Цветкову.

До этого стало известно, что направления итогового сочинения, начиная с 2022 года, не будут публиковаться. Вместо них школьникам нужно писать сочинения по темам прошлых лет. Такое решение было принято Минпросвещения России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения.

Как отметили в Минпросвещения, с 2014 года ФИПИ накопил достаточное количество разных тем.

"Темы собрали в один закрытый банк и структурировали по разделам. Перед началом учебного года ФИПИ будет публиковать актуальные для этого года разделы и комментарии к ним, а также примерный комплект тем, которые могут встретиться на итоговом сочинении. И еще одно нововведение: теперь будет не 5, а 6 тем на выбор – по две к каждому из трех разделов", – отметила Цветкова.

По ее словам, некоторые направления схожи между собой. Например, направление "Путь" в 2015 году и "Человек путешествующий" в 2022 году.

Как отметили в Минпросвещения, ведомство совместно с Рособрнадзором проанализирует опыт проведения итогового сочинения в 2022/23 учебном году, чтобы, при необходимости, скорректировать порядок его проведения в будущем.

Итоговое сочинение для выпускников 11 классов ввели в России в 2014 году. Успешно справившись с заданием, ученик получает доступ к сдаче ЕГЭ. Сочинение оценивают по двум критериям: "зачет" и "незачет".

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По словам эксперта, это поможет без стресса вернуться к процессу обучения после каникул, а также улучшит показатели и результаты ребенка в школе.