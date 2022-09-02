Основы духовно-нравственной культуры народов РФ начнут изучать в школах с 2023 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В школах РФ с 2023 года введут учебную дисциплину "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Предмет будут изучать в 5–9 классах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В ведомстве отметили, что новая дисциплина будет вводиться в учебных классах постепенно. Целью преподавания дисциплины станет развитие личности, приобщение учеников к отечественным ценностям, а также правилам и нормам поведения в обществе.
В Минпросвещения заявили, что предмет станет продолжением дисциплины "Основы религиозных культур и светской этики". Сейчас его изучают ребята из 4 классов. Предмет подразумевает несколько модулей, в рамках которых изучаются православная, исламская, буддистская и иудейская культуры. Кроме того, в программу включены основы мировых религиозных культур и светской этики.
С 1 сентября 2022 года в учреждениях началось обучение по обновленным стандартам начального и основного образования.
До это стало известно, что с 5 сентября в школах РФ состоятся первые "Разговоры о важном". Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, занятия для школьников по данной дисциплине будут проводиться первым уроком по понедельникам.
Занятия направлены на обучение детей моральным качествам, например, доброте, а также на знакомство подрастающего поколения с историей места проживания, его выдающимися личностями и другими аспектами. По словам Кравцова, уроки дополнят программу исторического просвещения в школах.
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