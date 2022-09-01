Путин прибыл в Калининград, где проведет открытый урок для школьников

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Владимир Путин прибыл в Калининград, где проведет открытый урок "Разговор о важном" для школьников. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ встретится и пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения.

Также в рамках рабочей поездки Путин в режиме видеоконференции свяжется с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В День знаний лидеры вместе откроют на территории республики пять школ с обучением на русском языке.

Кроме того, российский лидер в этот день планирует провести первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Путин также запланировал встречу с главой Калининградской области Антоном Алихановым и посещение филиала Нахимовского военно-морского училища.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт к новому учебному году в военных образовательных учреждениях. Министр посетил 1 сентября Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Шойгу сообщил, что в соответствии с решением президента РФ с этого учебного года каждая неделя начинается с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России.

Глава Минобороны рассказал, что в новом учебном году в образовательных учреждениях министерства особый упор будет на практической составляющей. Он сделал акцент на том, что подрастающее поколение должно научиться самодисциплине, умению принимать смелые решения и нести ответственность за свои действия.