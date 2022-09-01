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Общество

11:29

Шойгу дал старт к новому учебному году в военных образовательных учреждениях

обществообразование

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт к новому учебному году в военных образовательных учреждениях. Об этом пишет РИА Новости.

Министр посетил 1 сентября Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

"В соответствии с решением президента РФ с этого учебного года каждая неделя начинается с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. К торжественной церемонии поднятия флага приступить", – сказал он.

По словам Шойгу, в этом году в военных учебных заведениях к занятиям приступают:

  • свыше 2,5 тысячи слушателей;
  • более 61 тысячи курсантов;
  • 7 тысяч иностранных военнослужащих из 69 государств;
  • около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений;
  • более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Глава Минобороны сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях министерства особый упор будет на практической составляющей.

"Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения, создана современная учебно-материальная база, преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках", – объяснил Шойгу.

Министр сделал акцент на том, что подрастающее поколение должно научиться самодисциплине, умению принимать смелые решения и нести ответственность за свои действия.

Военные образовательные учреждениях всегда должны поддерживать высокие стандарты обучения, резюмировал Шойгу.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – около 119 тысяч. Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 1,1 миллиона первокурсников начали обучение в российских вузах. В общей сложности, сказал он, в российских университетах обучаются свыше 4,1 миллиона студентов.

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