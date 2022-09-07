В школах не будут вводить ЕГЭ по курсу "Россия – моя история" – Рособрнадзор

19:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Рособрнадзоре сообщили, что не планируют вводить ЕГЭ по курсу "Россия – моя история". Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в рамках занятий, которые станут дополнением к общему школьному курсу истории, ученики старших классов узнают больше о значимых исторических событиях и их влиянии на становление российского государства.
"Курс "Россия – моя история", как заявлено Минпросвещения РФ, дополняет курс истории России, синтезируя всеобщую историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. Вынесение в качестве отдельного предмета на государственную аттестацию на данный момент не предполагается", – объяснили в Рособрнадзоре.
На сегодняшний день только "Русский язык" и "Математика" являются предметами, по которым сдача ЕГЭ обязательна. По выбору выпускники сдают:
Внедрение этого курса предполагает несколько этапов. С сентября по декабрь 2022 года планируется его апробация в рамках внеурочных занятий в 26 регионах. В 2023 году будет разработан отдельный учебник "Россия – моя история". Уже на 2024 и 2025 годы запланировано полномасштабное внедрение курса в образовательный процесс. Его будут проходить учащиеся 4–11-х классов и студенты 1–2-го курсов колледжей.
Отмечается, что ЕГЭ по обществознанию могут скорректировать с учетом внедрения модуля. Изучение курса также предполагает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при приеме в вузы.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что учителям и педагогам необходимо разговаривать с детьми о России, иначе это может сделать другое государство.
Официальный представитель Кремля не исключил превращение внеучебных занятий "Разговоры о важном" в профанацию, ведь все зависит от влияния человеческого фактора. Уроки направлены на воспитание в детях моральных качеств, например доброты, а также на знакомство подрастающего поколения с историей места проживания, выдающимися личностями и другими аспектами. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, уроки дополняют программу исторического просвещения в школах.
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