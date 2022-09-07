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Общество

19:33

В школах не будут вводить ЕГЭ по курсу "Россия – моя история" – Рособрнадзор

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Рособрнадзоре сообщили, что не планируют вводить ЕГЭ по курсу "Россия – моя история". Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в рамках занятий, которые станут дополнением к общему школьному курсу истории, ученики старших классов узнают больше о значимых исторических событиях и их влиянии на становление российского государства.

"Курс "Россия – моя история", как заявлено Минпросвещения РФ, дополняет курс истории России, синтезируя всеобщую историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. Вынесение в качестве отдельного предмета на государственную аттестацию на данный момент не предполагается", – объяснили в Рособрнадзоре.

На сегодняшний день только "Русский язык" и "Математика" являются предметами, по которым сдача ЕГЭ обязательна. По выбору выпускники сдают:

  • "Литературу";
  • "Физику";
  • "Химию";
  • "Биологию";
  • "Географию";
  • "Историю";
  • "Обществознание";
  • "Иностранный язык";
  • "Информатику";
  • "Родной язык";
  • "Родную литературу".

Однако в дорожной карте, которая была размещена на официальном сайте Байкальского образовательного форума, говорится, что в 2025–2026 годах может быть введен единый государственный экзамен по курсу "Россия – моя история".

Внедрение этого курса предполагает несколько этапов. С сентября по декабрь 2022 года планируется его апробация в рамках внеурочных занятий в 26 регионах. В 2023 году будет разработан отдельный учебник "Россия – моя история". Уже на 2024 и 2025 годы запланировано полномасштабное внедрение курса в образовательный процесс. Его будут проходить учащиеся 4–11-х классов и студенты 1–2-го курсов колледжей.

Отмечается, что ЕГЭ по обществознанию могут скорректировать с учетом внедрения модуля. Изучение курса также предполагает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при приеме в вузы.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что учителям и педагогам необходимо разговаривать с детьми о России, иначе это может сделать другое государство.

Официальный представитель Кремля не исключил превращение внеучебных занятий "Разговоры о важном" в профанацию, ведь все зависит от влияния человеческого фактора. Уроки направлены на воспитание в детях моральных качеств, например доброты, а также на знакомство подрастающего поколения с историей места проживания, выдающимися личностями и другими аспектами. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, уроки дополняют программу исторического просвещения в школах.

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