Песков отметил важность разговоров с детьми о России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Учителям и педагогам необходимо разговаривать с детьми о России, иначе это может сделать другое государство, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Если мы не будем говорить с нашими детьми, если наше государство не будет говорить с нашими детьми, то с ними будет говорить другое государство. Этого допустить мы не имеем права и не должны", – сообщил он в интервью телеканалу РБК.

Официальные представитель Кремля не исключил превращение внеучебных занятий "Разговоры о важном" в профанацию, ведь все зависит от влияния человеческого фактора. Там, где подобная метаморфоза случится, "это не будет работать".

Песков также назвал нынешний период временем очень живых людей.

"Делать что-то для галочки с этим молодым поколением бесполезно. Но мне кажется, что те люди, которые у нас за это отвечают, это прекрасно осознают", – добавил он.

Педагогам с альтернативной точкой зрения пресс-секретарь рекомендовал прислушаться к себе и исходить из своей гражданской позиции.

5 сентября в школах РФ впервые состоялись "Разговоры о важном". Занятия для школьников по данной дисциплине будут проводиться первым уроком по понедельникам.

Уроки направлены на воспитание в детях моральных качеств, например доброты, а также на знакомство подрастающего поколения с историей места проживания, выдающимися личностями и другими аспектами. По словам Кравцова, уроки дополнят программу исторического просвещения в школах.

