"АвтоВАЗ" возобновит выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин с 1 сентября

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Российская компания "АвтоВАЗ" с 1 сентября вновь планирует начать выпускать автомобили, соответствующие экостандарту Евро-5. Первой такой машиной станет Lada Granta.

"Экостандарт Евро-5 возвращается на все семейство Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 и 106 лошадиных сил", – передает ТАСС сообщение производителя.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" до середины 2024 года намерен полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске. На заводе до конца текущего года в тестовом режиме ожидается выпуск партии электромобилей Lada e-Largus.

В конце июля представители компании заявили, что сосредоточены на производстве более доступных по цене моделей. Там уточнили, что верхней ценовой границей самого бюджетного автомобиля "АвтоВАЗ" будет 700 тысяч рублей.



"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada