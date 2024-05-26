Минобороны РФ готово помочь Армении с ликвидацией последствий наводнения

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Минобороны РФ выразило готовность оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей в Армении. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

При запросе армянской стороны силы и средства российской армии направят в районы стихийного бедствия.

"Командованию 102 российской Военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники", – говорится в сообщении.

Воды реки Дебед в Лорийской области Армении вышли из берегов. Из-за сильных ливней река затопила межгосударственную трассу М-6 в сторону границы с Грузией, в результате чего дорогу перекрыли для движения в оба направления. Около 70 жителей села Дзорагет эвакуировали в безопасное место. Также, как сообщили в МВД, на участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль. По предварительным данным, водитель погиб.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей по оказанию дополнительной помощи. По ее словам, поступают сведения о жертвах, пропавших без вести и серьезном материальном ущербе.

