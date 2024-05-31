РЖД начали восстанавливать железную дорогу в Армении после наводнения

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Компания "Российские железные дороги" приступила к восстановлению путей в Армении после наводнения. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

"Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки", – цитирует его РИА Новости.

С февраля 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении Южно-Кавказской железной дороги ("дочки" РЖД). Матвеев отметил, что работы начались после договоренностей между Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном.

Специалистам предстоит восстановить внутренние железные дороги и единственную международную ветку между Арменией и Грузией. Средства на восстановление выделяются из бюджета РФ.

Наводнение в Армении произошло в ночь на 26 мая. Из-за сильных ливней река Дебед затопила межгосударственную трассу М-6 в сторону границы с Грузией. В зону затопления попал ряд населенных пунктов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

О готовности помочь стране с ликвидацией последствий наводнения заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что командованию 102-й российской Военной базы были отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники.

