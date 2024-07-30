30 июля, 13:06Происшествия
Жительница Москвы нашла беременную самку черной вдовы в купленных фруктах
Фото: ТАСС/Zuma/Robin Loznak
Жительница хутора Брехово вызвала экстренные службы после того, как обнаружила в купленных на ярмарке фруктах самку черной вдовы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
По словам женщины, самку паука убрали в контейнер, где она отложила яйца. После из них начали вылупляться паучата.
Спасатели выехали на место, однако вскоре женщина заявила, что справится сама и отдаст контейнер с пауками в зоомагазин. По словам источника, помощь не понадобилась.
Черные вдовы обитают в Северной и Южной Америках, их укус может оказаться смертельным.
Появившиеся в средней полосе РФ пауки в основном безопасны для людей, однако некоторые из них могут укусить человека. Об этом ранее рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова и энтомолог Вадим Марьинский.
Специалист посоветовал при обнаружении паука не трогать его руками. При этом, по его словам, бороться с пауками не нужно, так как они приносят пользу. Например, помогают устранить разного рода насекомых в доме.
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