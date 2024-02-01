Житель Уфы подкинул кожу тарантула в подъезд дома

Фото: телеграм-канал SHOT

Уфимец напугал соседей, оставив на подоконнике в подъезде скинутую тарантулом кожу – экзувий, или хитиновый экзоскелет, который остается после линьки. Об этом сообщил директор центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, инцидент случился в подъезде жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. О найденном на подоконнике тарантуле сообщил спасателям жилец дома. До приезда специалистов он был рядом с пауком, указано в сообщении.

Прибывшие спасатели провели проверку тепловизором, но устройство ничего не показало, поскольку находкой оказалась скинутая кожа членистоногого. Во избежание эксцессов, указал Стрельников, было решено обследовать весь подъезд с первого по девятый этаж. Специалисты проверили лары, мусоропроводы, ящики, но паука не нашли.

"С высокой вероятностью, кто-то решил поиздеваться над соседями, вот такая злая шутка", – указал директор центра.

Ранее сообщалось, что британец из города Бристоль Аарон Финикс завел дома три сотни тарантулов ради психического здоровья. Психотерапевт поставил ему диагноз "биполярное расстройство" и посоветовал найти увлечение. Мужчина выбрал коллекционирование пауков.

Финикс рассказал, что иногда он впадает в уныние, но в целом состояние стало лучше. Его возлюбленная и две их дочери сначала были напуганы таким хобби, но потом начали поддерживать.

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