Путин присвоил звание Героя Труда композитору Зацепину

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России композитору и председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александру Зацепину. Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Зацепин удостоен звания за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, указано в документе.

Ранее глава государства присвоил певицам Кате Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.) и Елене Ваенге (настоящее имя – Елена Хрулева. – Прим. ред.) звание заслуженной артистки РФ.

Лель назвала событие своей мечтой. По ее словам, она "невероятно счастлива". Певица также поблагодарила слушателей за любовь к ее творчеству.