Кате Лель и Елене Ваенге присвоено звание заслуженной артистки России

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов; РИА Новости/Руслан Кривобок

Владимир Путин присвоил певицам Кате Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.) и Елене Ваенге (настоящее имя – Елена Хрулева. – Прим. ред.) звание заслуженной артистки РФ. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

В начале февраля президент РФ присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе театра и кино Анне Снаткиной. Глава государства также отметил плодотворную деятельность еще одной актрисы – Елены Миллиоти. Она была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

В свою очередь, профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислав Вальс получил звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

