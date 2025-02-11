Певица Катя Лель назвала мечтой звание заслуженной артистки России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Певица Катя Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.) назвала мечтой получение звания заслуженной артистки России. В беседе с "Газетой.ру" она обратилась к слушателям с благодарностью за любовь к ее творчеству.

"Я невероятно счастлива, что наш президент любимый отметил званием такого высокого уровня как заслуженная артистка РФ. Это безумное счастье для меня в канун 30-летия моей творческой деятельности", – приводит издание ее слова.

Владимир Путин присвоил данное звание Лель и Елене Ваенге (настоящее имя – Елена Хрулева. – Прим. ред.) во вторник, 11 февраля.

Ранее звание заслуженной артистки также получила актриса театра и кино Анна Снаткина. Вместе с тем глава государства отметил плодотворную деятельность другой актрисы – Елены Миллиоти. Она была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

