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12 декабря, 17:15

Политика

Владимир Путин вручил высшие госнаграды выдающимся гражданам РФ

Владимир Путин вручил высшие госнаграды выдающимся гражданам РФ

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Владимир Путин вручил высшие государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля.

Среди награжденных – государственные деятели, журналисты, учителя, артисты, композиторы, а также работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, впервые в истории российской журналистики глава государства присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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