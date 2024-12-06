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06 декабря, 15:15

Политика

Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря

Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря

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Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль использует искусственный интеллект для обработки обращений россиян. Даже если сообщение длится несколько минут, система выберет основные тезисы. Поэтому президент к началу прямой линии будет иметь представление обо всех поступивших вопросах.

Их можно будет задать не только по телефону, но и через СМС, сайт и социальные сети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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