Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль использует искусственный интеллект для обработки обращений россиян. Даже если сообщение длится несколько минут, система выберет основные тезисы. Поэтому президент к началу прямой линии будет иметь представление обо всех поступивших вопросах.

Их можно будет задать не только по телефону, но и через СМС, сайт и социальные сети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.