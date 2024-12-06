Песков рассказал, смотрел ли Путин интервью Карлсона с Лавровым

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Владимир Путин в последние несколько дней работает до глубокой ночи, поэтому вряд ли посмотрел интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Карлсон прилетел в Москву для записи интервью с Лавровым 4 декабря. Он объяснил, что администрация президента США Джо Байдена пытается продвинуть Вашингтон к ядерному конфликту с Москвой.

Во время интервью Лавров ответил на огромное количество вопросов по разным темам: он рассказал об отношениях между РФ и США, о возможном ядерном конфликте, объяснил позицию РФ по Украине, а также сделал ряд других важных заявлений.

Журналист опубликовал интервью на своем сайте в ночь на 6 декабря. Интервью уже набрало более двух миллионов просмотров. С 01:48 по московскому времени его просмотрели порядка 2,3 миллиона раз.

