Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны

Перед Днем народного единства в столице вручили государственные и городские награды. Сергей Собянин провел церемонию в Белом зале столичной мэрии. На ней отметили заслуги работников науки, культуры, спорта, а также здравоохранения, образования и других отраслей.

Ордена Александра Невского и Пирогова, а также городские медали за доблестный труд 31 октября вручили тем, кто прилагает силы к улучшению города и страны.

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