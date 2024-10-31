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31 октября, 14:30

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Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны

Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны

Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

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Перед Днем народного единства в столице вручили государственные и городские награды. Сергей Собянин провел церемонию в Белом зале столичной мэрии. На ней отметили заслуги работников науки, культуры, спорта, а также здравоохранения, образования и других отраслей.

Ордена Александра Невского и Пирогова, а также городские медали за доблестный труд 31 октября вручили тем, кто прилагает силы к улучшению города и страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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