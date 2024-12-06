Call-центр "Итогов года с Владимиром Путиным" разместится в исполкоме ОНФ

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Call-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" второй год подряд разместится в штаб-квартире Народного фронта. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, call-центр будет принимать вопросы на прямую линию с российским президентом. Он назвал большой честью быть частью большой объединенной редакции "Итогов года с Владимиром Путиным".

Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с лидером России пройдут 19 декабря. В ночь на 8 декабря начнется сбор вопросов к прямой линии, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил политик, для сбора и обработки вопросов впервые задействуют искусственный интеллект, который уже протестировали на массивах данных прошлых лет. Также на прямую линию с Путиным пригласят не только федеральных и региональных представителей СМИ, но и работающих на территории России иностранных журналистов, добавил Песков.