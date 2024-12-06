Более 80% опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 82% россиян. Столько же граждан полагают, что президент хорошо выполняет свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Вместе с тем в рамках исследования россиянам предложили оценить работу правительства страны. Положительно по этому поводу высказались 54% участников опроса. Таким образом, данный показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с результатами прошлого исследования.

Кроме того, 58% респондентов назвали хорошей работу главы кабинета министров Михаила Мишустина (плюс 1 процентный пункт). В поддержку партии "Единая Россия" выступили 45% опрошенных (без изменений), в пользу КПРФ высказались 9% россиян (плюс 1 процентный пункт), ЛДПР поддержали 10% граждан (плюс 2 процентных пункта), а "Справедливую Россию – За правду" и "Новых людей" – по 3% (плюс и минус 1 процентный пункт соответственно).

Участие в исследовании, которое проводилось с 29 ноября по 1 декабря, приняли 1,5 тысячи россиян. Помимо прочего, опрос показал, что взгляды граждан на деятельность главы государства остались неизменными.

Так, в соответствии с результатами последнего исследования, 82% граждан оценили работу российского лидера скорее хорошо, а 81% респондентов выразили доверие к нему. При этом 8% россиян сказали, что президент работает скорее плохо, а еще 10% скорее не доверяют ему.

Сам российский лидер ранее отмечал важность опоры на людей, их доверия и поддержки для властей любого уровня.