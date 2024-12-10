10 декабря, 14:50Политика
Кремль составил топ-10 проблем, волнующих россиян
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обращения, которые поступают от россиян на прямую линию Владимира Путина, дали властям возможность составить представления о десятке основных проблем, которые волнуют граждан страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, список основных вопросов для обсуждения варьируется "от региона к региону".
Ранее представитель Кремля указал, что число обращений граждан превысило 300 тысяч. Главе государства уже докладывают об их содержании.
При этом подспорьем в процессе анализа поступающих сообщений стала нейросеть. Удалось установить, что наибольшее количество вопросов для прямой линии с президентом отправили женщины.
Большая пресс-конференция, объединенная с прямой линией, с российским президентом пройдет 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.
Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.
Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Начался прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным"