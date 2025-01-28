Путин поручил главам регионов заранее подумать о трудоустройстве участников СВО

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Главы российских регионов должны заранее проработать вопрос трудоустройства возвращающихся с фронта участников СВО. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области.

Причем глава РФ подчеркнул, что трудиться бойцы должны с достойным уровнем заработной платы. Также президент упомянул программу "Время героев", уточнив, что она является одним из сегментов внимания к людям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради России, поэтому должна быть широкой и гибкой.

"Я, когда программу инициировал, то исходил из того, что она будет подхвачена и на региональном уровне. Это и происходит во многих регионах", – сказал Путин, добавив, что такая работа идет и в Тольятти.

Однако он обратил внимание, что условия участия в данной программе непростые, например, необходимо иметь высшее образование, опыт управленческой работы и соответствующий потенциал. Тем не менее, по заверению российского лидера, правительство уже работает над вопросом помощи ребятам без высшего образования.

Также глава государства добавил, что "Время героев" также является одним из сегментов подготовки участников СВО к возвращению в гражданскую жизнь.

"Они должны найти свое место, и мы сделаем все", – заключил Путин.

Тем временем правительство утвердило правила санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Соцфонда России, а также медицинской реабилитации для ветеранов СВО.

Речь идет о прохождении лечения в реабилитационных центрах, которые находятся на территории различных регионов России. С 2025 года, помимо самого лечения и реабилитации, ветеранам будет обеспечиваться проезд в реабилитационный центр и в обратное направление.